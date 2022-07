Das Auftaktprogramm des FV Illertissen in der Regionalliga hat es in sich

Am Freitagabend beginnt für den FV Illertissen die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern. Zum Auftakt warten schwere Brocken, zunächst Viktoria Aschaffenburg.

Nur wenige Wochen Pause waren den Regionalliga-Fußballern des FV Illertissen gegönnt. Bereits am Freitagabend (19 Uhr) fällt mit einem Heimspiel der Startschuss für die Saison 2022/2023. Gegner ist – wie fast auf den Tag genau vor einem Jahr – Viktoria Aschaffenburg.

Wenn das Spiel mit demselben Resultat enden würde, hätten die Illertisser sicher nichts dagegen. Am 16. Juli 2021 hatten sie nämlich mit 1:0 gewonnen. Die Form scheint beim Gegner schon sehr gut zu sein, kürzlich unterlag Aschaffenburg dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt vor über 6000 Zuschauern denkbar knapp mit 0:1. Das ist aber kaum verwunderlich: Im Kader der Viktoria gab es so gut wie keine Veränderungen, auch Trainer Jochen Seitz ist weiterhin dabei. In Illertissen baut man auf dieser Position mit Marco Konrad ebenfalls auf Kontinuität, er muss aber einiges mehr an Aufbauarbeit leisten. Die Abwehr muss nahezu komplett neu formiert werden, denn Torhüter Felix Thiel, Kapitän Marius Wegmann, Goson Sakai und Nicolas Keckeisen sind nicht mehr dabei. Im Tor wird in nächster Zeit Neuzugang Michael Wagner die Nase vorn haben, ansonsten ist noch einiges offen. „In der Vorbereitung gab es Licht und Schatten, jedoch mehr Licht“, fasst Trainer Konrad zusammen. Und weiter meint er: „Wir sind mit den Neuzugängen gut vorangekommen.“

Das Saisonziel: Aus all den Neuzugängen eine Einheit formen

Die Vorbereitungsspiele wurden zwar alle gewonnen, aber Aschaffenburg sei nun ein ganz anderes Kaliber. Das Saisonziel sei vorrangig, eine Einheit zu formen. Konrad sagt: „Wir hätten sicherlich nichts dagegen, die Rolle des Überraschungsteams zu übernehmen. Nach einem sehr guten siebten Platz in der zurückliegenden Spielzeit wollen wir uns natürlich nur ungern verschlechtern. Ein einstelliger Tabellenplatz sollte es am Ende schon werden.“

Nur auf der Torwart-Position hat sich Trainer Marco Konrad schon festgelegt

Was das Personal für das Heimspiel am Freitagabend angeht, lässt der Illertisser Trainer noch einiges offen. Nur im Tor hat er sich für Wagner entschieden, betont aber, dass Luka Nujic und Christian Hafner nah dran seien und den Konkurrenzkampf aufrechterhielten. Verzichten muss Konrad nach wie vor auf die Langzeitpatienten Natsuhiko Watanabe (Kreuzbandriss) und Max Zeller (Knieoperation). Die Neuzugänge habe er alle auf dem Schirm, sehe aber auch die erfreuliche Entwicklung der jungen Spieler. Insgesamt hofft man beim FV Illertissen auf einen erfolgreichen Saisonstart, der es mit dem Gastspiel kommende Woche beim Topfavoriten SpVgg Unterhaching und eine Woche später mit dem DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten Heidenheim in sich hat.