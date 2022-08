Das sind die Ziele und Wünsche der Fußballerinnen des FV Bellenberg

Lokal Die Fußballerinnen des FV Bellenberg kicken in der Verbandsliga, der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands. Kapitänin Tanja Tricca und Trainer Patrick Princz sprechen im Interview über Saisonziele, Akzeptanz und Professionalisierung.

Nein, das haben sich die Fußballerinnen des FV Bellenberg anders vorgestellt. Im ersten Pflichtspiel der Saison 2022/2023 gab es eine Niederlage, das frühe Aus im Wettbewerb um den Verbandspokal. Ausgerechnet gegen den Dauerrivalen SV Jungingen. Nun gilt der ganze Fokus dem Auftakt in die Verbandsliga-Runde. Zuvor hat unsere Redaktion Mannschaftskapitänin Tanja Tricca und Trainer Patrick Princz getroffen. Im gemeinsamen Gespräch auf dem Bellenberger Sportgelände geht es um die Entwicklung des Frauenfußballs generell, die Besonderheiten des FV Bellenberg - und den ständigen Kampf um Anerkennung.