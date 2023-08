Fußball

vor 32 Min.

Den Babenhauser Fußballprofi Alexander Hack zieht es zu den Saudis

Plus Fußballprofi Alexander Hack aus Babenhausen verlässt den FSV Mainz 05 und wechselt zum Al-Qadisiya FC nach Saudi-Arabien. Der Abschied ist emotional.

Von Stephan Schöttl

Dass sich Alexander Hack in den vergangenen Monat nach einem neuen Arbeitgeber umgesehen hatte, wusste man in der Fußballszene. Überraschend war am Montag dann aber die Nachricht, dass der Fußballprofi aus Babenhausen in den seit Wochen im Transfergeschäft boomenden Wüstenstaat Saudi-Arabien wechselt. Der 29-jährige Verteidiger kickt dort künftig für den Zweitligisten Al-Qadisiya FC, der von der Liverpool-Legende Robbie Fowler trainiert wird. Hack unterzeichnete beim Saudi-Klub einen Vertrag bis Ende Juni 2025.

Über die Jugendvereine TSV Babenhausen, FC Memmingen und TSV 1860 München hatte es den Unterallgäuer zunächst zur SpVgg Unterhaching und dann weiter zum FSV Mainz 05 gezogen. Seit Sommer 2014 spielte er dort, absolvierte 143 Pflichtspiele in der Bundesliga, der Europa League und im DFB-Pokal. Das Branchenportal transfermarkt.de beziffert Hacks Marktwert auf 2,5 Millionen Euro, 1,5 Millionen Euro Ablöse soll der Al-Qadisiya FC nach Mainz überwiesen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen