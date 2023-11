Der FV Weißenhorn hat gegen den SV Beuren immer eine Antwort parat

Plus Der SV Beuren führt im Duell der Kreisliga A Iller zweimal, fährt aus Weißenhorn am Ende aber mit nur einem Punkt nach Hause.

Das Derby der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem FV Weißenhorn und dem SV Beuren endete 2:2. Entscheidender Mann aufseiten der Hausherren war Lukas Jager, der zweimal per Freistoß eine Beurener Führung egalisierte.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen nach einem schönen Doppelpass in Führung. Nils Carstensen passte auf Simon Glogger, der legte wieder für Carstensen ab, der dann dem Weißenhorner Torhüter David Schwarzer keine Chance ließ (18.). Drei Zeigerumdrehungen später hätte Glogger erhöhen können, aber er scheiterte am Schlussmann der Fuggerstädter. Die Gastgeber hatten dann durch Moritz Schweinstetter die erste gute Gelegenheit, dessen Schuss wurde aber im letzten Moment vor dem Tor geblockt (23.).