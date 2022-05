In der Bezirksliga wird es für die SGM Ingstetten/Schießen immer enger

Plus Durch die Heimniederlage gegen Türkgücü Ulm wird es für die Roggenburger Kicker im Abstiegskampf richtig schwer. Zudem fehlt in den kommenden Spielen ein wichtiger Mann.

Für die SGM Ingstetten/Schießen wird die Situation in der Fußball-Bezirksliga immer bedrohlicher: Nach dem 0:2 gestern gegen den SC Türkgücü Ulm ist die Mannschaft von Spielertrainer Niko Berchtold auf den Relegationsplatz zurückgefallen. Türkgücü Ulm hingegen konnte sich etwas Luft verschaffen.