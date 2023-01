Max Zeller blickt beim FV Illertissen auf eine lange Leidenszeit zurück

Plus Max Zeller hat sich im April 2022 eine schwere Knieverletzung zugezogen. Acht Monate Pause liegen hinter ihm – trotzdem verlängert der FVI seinen Vertrag.

Es war ein bewegender Moment für Max Zeller. Anfang der Woche betrat er erstmals nach fast acht Monaten Pause wieder zusammen mit der Mannschaft den Trainingsplatz im Illertisser Vöhlinstadion. Eine Art Neuanfang nach langer Leidenszeit.