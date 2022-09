Pokal-Überraschung: FV Illertissen gewinnt gegen den TSV 1860 München

24 Stunden nach der überraschenden Trennung von Trainer Marco Konrad wirft der FV Illertissen den Drittligisten TSV 1860 München aus dem Toto-Pokal-Wettbewerb.

Der Pokal-Wahnsinn geht weiter! Der FV Illertissen setzte sich im Viertelfinale des Wettbewerbs um den bayerischen Totopokal am Dienstagabend gegen das Drittliga-Topteam TSV 1860 München durch und ist damit weiterhin auf Kurs in Richtung Titelverteidigung. Nur knapp 24 Stunden nach dem Rauswurf von Trainer Marco Konrad zeigten die jungen Kicker beim 1:0-Erfolg vor 1600 Fans im Vöhlinstadion eine engagierte und auch spielerisch starke Leistung. Der Ex-Coach war dabei noch recht präsent. Zumindest in den Köpfen der Spieler.

So meinte etwa Maurice Strobel, Torschütze des Illertisser Siegtreffers, nach dem Schlusspfiff: "Wir haben Marco Konrad viel zu verdanken, wir haben mit ihm den Pokal gewonnen. Der Sieg war in erster Linie für ihn." Die erhoffte Reaktion haben die Illertisser nach zuletzt drei Niederlagen in Serie in der Liga gezeigt. Sie haben einmal mehr ihren schicken Pokal-Anzug aus dem Schrank geholt, um gegen die Löwen gut auszusehen. Dabei hätte die Partie auch anders laufen können. Denn die Münchner wollten gleich von Anfang an klare Verhältnisse, sorgten für großes Durcheinander im Illertisser Strafraum. Die brenzlige Situation in der zweiten Minute blieb aber ohne schwere Folgen. Nach gut zehn Minuten war der erste Sturm vorüber, die Nervosität überwunden. Illertissen spielte mutig mit. Von angeknackstem Selbstvertrauen keine Spur. Yannick Glessing hatte die erste große Chance für die Hausherren, wollte noch einen letzten Haken vor dem gegnerischen Tor schlagen, legte sich dabei den Ball aber zu weit vor (7.). Kento Teranuma und Maurice Strobel machten es in der 15. Minute besser. Teranuma setzte sich auf der Außenbahn stark durch, behauptet sich im Zweikampf an der Grundlinie, legte zurück auf Strobel und der schloss mit einem satten Schuss aus dem Rückraum ab zur 1:0-Führung.

"Hat mich überrascht": Marco Konrad über sein Aus beim FV Illertissen

Von diesem Moment an sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer ein komplett anderes Spiel. Der FVI war bissig und mitunter auch frech. Die größte Möglichkeit für die Sechz'ger klärte Illertissens junger Schlussmann Malwin Zok, der überraschend von Anfang an ran durfte, gegen Meris Skenderovic aus kurzer Distanz. Der Drittligist enttäuschte bis dahin auf ganzer Linie. Nichts Zwingendes, nichts Durchdachtes, nichts Kreatives. 1860-Trainer Michael Köllner sagte: "Wir haben in den ersten 20 Minuten nicht gut verteidigt, folglich das Gegentor gefangen. Nach der Halbzeit war es zwar ein Spiel auf ein Tor, aber Illertissen hat leidenschaftlich verteidigt. Wenn man kein Tor schießt, ist man auch verdient aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Das ist für uns trotzdem bitter."

Große Freude bei Interimstrainer Sven Ackermann

Dabei waren die Löwen mit dem Ergebnis sogar noch gut bedient, denn Teranuma (38.) und Glessing (45.) ließen zwei weitere Hochkaräter ungenutzt. Im zweiten Abschnitt machten die Gäste dann noch mehr Druck, Chancen gab es dennoch kaum. Schon früh war klar: Es würde an diesem Abend wohl nur der geniale Moment eines Einzelnen oder eine Standardsituation helfen, um wieder in die Spur zu kommen. Trat aber beides nicht ein. Illertissen wehrte sich nach Kräften, hatte nur noch eine einzige Chance, doch der Kopfball von Nico Fundel war leichte Beute für Münchens Schussmann Marco Hiller. So blieb es beim knappen Vorsprung, der am Ende freilich ausgelassen gefeiert wurde. FVI-Interimstrainer Sven Ackermann sagte nach dem Spiel: "Zuerst möchte ich nochmal viele Grüße an meinen Vorgänger Marco Konrad richten. Er hat großen Anteil an diesem Sieg, ich musste nur noch an ein paar kleinen Stellschrauben drehen. Wir haben mit viel Herzblut gespielt, das war der Schlüssel zum Sieg."

FV Illertissen Zok – Herzig, Maiolo, Fundel – Gölz, Strobel (90.+3 Konrad), Held, Kopf, Mozler (71. Boyer) – Teranuma (73. Pöschl), Glessing (78. Luibrand).