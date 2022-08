Fußball

vor 33 Min.

SV Greimeltshofen geht mit einem neuen Trainer in die Saison in der A-Klasse

Für den SV Greimeltshofen beginnt am Montagabend die neue Saison in der A-Klasse Allgäu.

Lokal Der SV Greimeltshofen startet erst am Montagabend in die neue Saison der A-Klasse Allgäu. Trainer Ralf Merk ist in der Region kein Unbekannter. Was er mit der Mannschaft vorhat.

Von Stephan Schöttl

Mehr als zehn Jahre hat Ralf Merk für den TSV Babenhausen gespielt. Unter anderem in der damaligen Bezirksoberliga, mit dem TSV Ottobeuren kickte er sogar in der bayerischen Landesliga. Seine Qualitäten sind unbestritten. Als Kicker genauso wie als Trainer. So wurde er Ende vergangener Saison noch einmal nach Babenhausen geholt, um als "Feuerwehrmann" den gefährdeten Klassenerhalt zu schaffen. Im Relegationsmarathon ist der TSV letztlich doch gescheitert - was freilich nicht an Merk lag. Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz hat er vor langer, langer Zeit in Greimeltshofen gemacht. Jetzt kehrt der 39-Jährige als Trainer zu seinem Heimatverein zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen