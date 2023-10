Fußball

vor 18 Min.

Vorverkauf beginnt: Schwendi freut sich auf Pokal-Kracher gegen Ulm

Plus Die SF Schwendi treffen am 1. November im WFV-Pokal-Achtelfinale auf den SSV Ulm 1846 Fußball. Der Vorverkauf hat begonnen, die Hilfsbereitschaft ist groß.

Von Stephan Schöttl

In der Bezirksliga Riß treffen sie auf Mannschaften wie Ringschnait, Schemmerhofen oder Muttensweiler, am Sonntag ist der FC Wacker Biberach zu Gast. Für die Sportfreunde Schwendi ist das im Alltagsgeschäft schon ein richtungsweisendes Spiel. Und trotzdem überragt momentan ein Termin alles andere: Der Achtligist hat im Wettbewerb um den WFV-Pokal das große Los gezogen, empfängt am 1. November die Profis vom SSV Ulm 1846 Fußball. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, seit einigen Tagen sind Tickets zu haben. Das Interesse, heißt es seitens des Vereins, ist riesig. Abteilungsleiter Thomas Rohmer sagt: „Rund 400 Eintrittskarten haben wir in dieser kurzen Zeit über den Online-Shop auf unserer Vereinshomepage schon verkauft.“

Es ist nicht nur für die Spieler wohl der Höhepunkte in der Laufbahn, der ganze Ort fiebert dem Pokal-Kracher entgegen. „Bei mir und vielen anderen im Verein stand in den Tagen nach der Auslosung das Handy nicht mehr still. Wir haben unzählige Glückwünsche bekommen, viele boten direkt auch ihre Unterstützung an“, erzählt Rohmer. Die Sportler können zum Beispiel auf andere Vereine bauen. Feuerwehr, Reitverein und Narrenzunft haben ihre Hilfsbereitschaft signalisiert. Für Rohmer ist jedenfalls klar: „Das wird das größte Spiel in der Vereinsgeschichte.“

