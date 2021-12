Handball: Deshalb pausiert der SC Vöhringen auch an diesem Wochenende

Plus Auch an diesem Wochenende finden keine Spiele der Vöhringer Handballerinnen und Handballer statt. Beim FC Burlafingen pausieren alle Mannschaften sogar bis Mitte Januar.

Die Handballer des SC Vöhringen melden erneut zwei Spielabsagen. Es sind schon Nummer drei und vier in dieser Saison. „Für die Spiele unserer beiden Männer-Mannschaften und des Frauenteams wurde beim Württembergischen Handball-Verband für das Wochenende eine Absetzung beantragt und bewilligt“, erklärt Vöhringens Abteilungsleiter Werner Brugger.