Dieser Titel überrascht sogar Siegerin Josephine Glogger-Hönle selbst

Plus Josephine Glogger-Hönle vom SV Pfeil Vöhringen gewinnt in München die deutsche Meisterschaft mit dem Luftgewehr. Dabei wollte sie erst gar nicht ins Finale.

Von Stephan Schöttl

Am Ende eines langen und heißen Sommertages stand Josephine Glogger-Hönle in der Finalhalle der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück völlig überwältigt da. Irgendwie auch fassungslos. Die 24-Jährige hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und schüttelte den Kopf. Kurz zuvor hatte sie mit drei Zehntel Vorsprung vor der ehemaligen Meisterin Hanna Bühlmeyer die deutsche Meisterschaft mit dem Luftgewehr gewonnen. Zum ersten Mal und völlig überraschend. „Das hatte ich mir schon als Kind gewünscht, aber nicht mehr daran geglaubt“, sagt sie.

Glogger-Hönle begann als Zehnjährige mit dem Sportschießen, zu Hause beim SV Attenhofen. Schnell hatte sie es in den Bezirkskader geschafft, stets gefördert und gefordert von Heimtrainer Anton Purr. Die junge Schützin investierte viel. „Ich habe aber auch bald gemerkt, dass der Leistungssport nichts für mich ist und mich aus sämtlichen Kadern zurückgezogen“, erzählt sie. Beim SV Pfeil Vöhringen entwickelte sie sich unter Trainer Sven Martini weiter. In den vergangenen Jahren schoss Glogger-Hönle in der Bayern- und Schwabenliga für die zweite Mannschaft, war wiederholt als Ersatzschützin in der Bundesliga dabei. Mit durchweg Top-Ergebnissen zwischen 396 und 399 Ringen.

