vor 3 Min.

Sportstar des Monats: Das sagt Fußballer Fatih Ademi über seinen Sieg

Fatih Ademi (links) will mit dem TSV Babenhausen zurück in die schwäbische Bezirksliga.

Plus Fatih Ademi gewinnt die Sportstar-Abstimmung im April. Der 28-Jährige aus Babenhausen ist nicht nur Torjäger, sondern ein Musterbeispiel gelungener Integration.

Von Stephan Schöttl

Fatih Ademi hat die Wahl zum "Sportstar des Monats" im April gewonnen. Der Fußballer aus Babenhausen bekam 306 von knapp 900 abgegebenen Stimmen, also gut 34 Prozent. Als er in der Mittagspause von seinem Erfolg bei der Online-Abstimmung unserer Redaktion erfährt, ist er überglücklich: "Das freut mich sehr. Ich möchte mich vor allem bei meinen Freunden vom TSV Babenhausen für die tolle Unterstützung bedanken." Beim Fußball-Kreisligisten spielt Ademi eine wichtige Rolle.

Seit drei Jahren bereits kickt der 28-Jährige bei den Unterallgäuern. Als klassischer Mittelstürmer. „Ein echter Neuner. Ich fühle mich in einem Radius von 20 Metern rund ums Tor am wohlsten. So wie Robert Lewandowski oder Karim Benzema, aber wir kommen von unterschiedlichen Planeten“, meint er lachend.

