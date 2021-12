Unternehmen spenden: Mehr als 84.000 Euro für Schulen im Unterallgäu

Unternehmen im Unterallgäu und in Memmingen spenden an Schulen. Das Geld soll einen Beitrag dazu leisten, erneute Schulschließungen wegen Corona zu verhindern.

Seit dem Frühjahr 2020 stellt die Corona-Pandemie die Schulen vor große Herausforderungen. Zuerst mussten sie Unterrichtsformen entwickeln, um Lernen auf Distanz zu ermöglichen. Nun, in der vierten Welle, tun sie alles dafür, um erneute Schulschließungen zu verhindern. Auch die Unternehmen der IHK- Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu setzen sich für die Sicherstellung des Präsenzunterrichts ein, indem sie den Schulen finanziell unter die Arme greifen.

„Wir haben bereits im Frühjahr von der Politik Maßnahmen eingefordert, die eine erneute Schließung der Schulen verhindern“, wird Albert Schultz, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben, in einer Mitteilung zitiert. „Darüber hinaus sind einige Unternehmen von sich aus auf die Schulen zugegangen, mit dem Angebot, sie bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen finanziell zu unterstützen." Das Ergebnis der Initiative: 20 IHK-Mitgliedsunternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen haben zusammen einen Betrag von mehr als 84.000 Euro an fast 30 Schulen in der Stadt Memmingen und im Landkreis Unterallgäu gespendet.

Geld für CO2-Messgeräte und Hilfsmittel an Schulen im Unterallgäu

„In erster Linie beunruhigen mich die Spätfolgen durch Qualitätsverluste im Distanzunterricht sowie fehlende pädagogische Fachbetreuung und soziale Kontakte vor Ort. Präsenzunterricht an unseren Schulen ist aber auch für die Wirtschaft wichtig. Beschäftigte wie Unternehmer sind selbst Eltern, die sich um die Bildungschancen ihrer Kinder sorgen und auf eine funktionierende Kinderbetreuung angewiesen sind“, erläutert der IHK-Vizepräsident die Motivation der heimischen Wirtschaft.

Ein wichtiger Unterstützer der Spendenaktion ist IHK-Vorstandsmitglied Hermann Jäckle, der im östlichen und nördlichen Unterallgäu weitere Unternehmen dafür gewinnen konnte. „Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft. Sie sind die Auszubildenden, Fach- und Führungskräfte unsere Unternehmen von morgen. Wir möchten mit unseren Spenden Lernrückstände verhindern sowie pandemiebedingte Schulschließungen vermeiden“, begründet Jäckle sein Engagement.

Die Verteilung der Spenden koordinierte Bertram Hörtensteiner, Leiter der Staatlichen Schulämter im Landkreis und in der Stadt: „Für die Unterstützung durch die regionale Wirtschaft sind die Schulen sehr dankbar. Mit den Mitteln konnten Maßnahmen und Projekte realisiert werden, die die verschiedenen Sachaufwandsträger aktuell nicht zwingend leisten können“, so Hörtensteiner. Davon profitiert haben unterschiedliche Schularten. So konnten beispielsweise die Rahmenbedingungen für Präsenzunterricht durch die Anschaffung von CO 2 -Messgeräten verbessert werden. Auch für Projekte und Hilfsmittel zur Lernförderung leisten die Spenden der regionalen Unternehmen einen Beitrag.

Lesen Sie dazu auch

Die Beteiligten im Überblick: