Aus Unterroth kommt Energie für die Bürgergenossenschaft

Plus Die Gemeinde stimmt der Bürgerenergiegenossenschaft zu. Der geplante Solarpark am Ortsrand von Unterroth steht bereits in den Startlöchern.

Der Gemeinderat Unterroth befürwortet, dass die bestehende Bürgerenergiegenossenschaft "Regionale Zukunftsenergie" der Firma Vensol von den sieben Mitgliedskommunen der ILE-Region übernommen wird. Bürgermeister Norbert Poppele sieht darin Vorteile für ein Vorankommen beim Ausbauen der erneuerbaren Energien auf der Grundlage von Bürgerbeteiligungen.

Um die Akzeptanz von Anlagen erneuerbarer Energien in der Bevölkerung zu steigern und diese gleichzeitig finanziell an der finanziell an der Energiewende zu beteiligen, böten sich Bürgerbeteiligungsmodelle an, erklärte der Bürgermeister. Eine mögliche Rechtsform seien Genossenschaften, und mit Übernahme der bestehenden Bürgerenergiegenossenschaft "Regionale Zukunftsenergie" der Firma Vensol mit Sitz in Babenhausen durch die ILE-Kommunen ließen sich Zeit und Aufwand sparen. Einige Kommunen hätten schon zugestimmt wie Illertissen, wo die künftige "Iller-Roth-Biber-Bürgerenergie“ dann ihren Sitz haben werde, so Poppele.

Engagierte Bürger könnten der Vorsitz der Genossenschaft übernehmen

Auf Anfrage ergänzte Regionalmanager Andreas Probst, dass der Sinn auch darin bestehe, die Bürger am Gewinn der auf ihren Flächen gewonnenen erneuerbaren Energien teilhaben zu lassen. "Eine solche Idee hatten wir schon länger, die Energiewende vor Ort mitzugestalten", sagte Probst. Aber nun komme den ILE-Kommunen das Übernehmen einer fertigen Administration sehr entgegen, weil sie nach wenigen Anpassungen an die neuen Gegebenheiten schon 2024 mit der Umsetzung erster Projekte beginnen könnten. Die Firma Vensol werde bis zu den nächsten Wahlen den Vorstand behalten, dann könne der Vorsitz an engagierte Bürger übergeben werden. Zu den Festsetzungen der neuen Bürgergenossenschaft gehört übrigens, dass Kommunen nicht mehr als einen Anteil halten dürfen.

Neben Unterroth haben auch Illertissen und Buch bereits zugestimmt

Vonseiten der Firma Vensol erklärte Jürgen Ganz, dass er jetzt, auf die große Resonanz hin zur Idee, die von ihm gegründete und bis heute als Vorstand begleitete Genossenschaft Regionale Zukunftsenergie eG auf die ILE-Allianz zu übertragen, die Zustimmungen der ILE-Kommunen einhole. Damit könnten die Bürgerinnen und Bürger aus der Region gemeinschaftlich an der Energiewende vor Ort teilhaben.

Vensol werde die Genossenschaft bei Verwaltung und Leitung unterstützen, die Initiative zu Finanzierung, Entwicklung und Betrieb von Energiewendeanlagen sollten aber aus der Bevölkerung kommen, so Jürgen Ganz. Die Organe und der Aufsichtsrat müssten aus den Reihen der ILE-Kommunen besetzt werden. Sie sollten auch losgelöst von Vensol-Projekten agieren zu können, beispielsweise bei Nahwärmenetzen oder PV-Bestandsanlagen.

In den Solarpark Unterroth werden etwa 15 Millionen Euro investiert

In Unterroth stehen Vensol und die Bürger bereits in den Startlöchern. Denn der geplante Solarpark am südlichen Ortsrand mit rund 18 Megawatt Leistung und circa 15 Millionen Euro Investitionsvolumen soll schon im ersten Halbjahr 2024 entstehen. Jürgen Ganz informiert. "Vor Kurzem wurde die erste von zwei Anhörungen der Träger öffentlicher Belange und Behörden im Zuge des Bauleitplanverfahrens abgeschlossen." Das Besondere an dem Projekt sei die kleinteilige Eigentümerstruktur mit etwa 25 verschiedenen Flächenbesitzern. Aber auch die Einspeisung des erzeugten Stroms in die Hochspannungsleitung über das dann eigens dafür geplante und von Vensol errichtete Umspannwerk auf Oberrother Flur.

Info: Zu ersten Projekten, die von der Genossenschaft in Angriff genommen werden können, werden am 18. April, 19 Uhr, im Vereinsheim von Oberroth im Rahmen der ILE-Klimawoche die Vensol-Geschäftsführer Jürgen Ganz und Sebastian Ganser informieren.