Ursberg

11:30 Uhr

Wie werden aus normalen Eiern bunte Ostereier? Ein Besuch bei Beham

Die farbenfrohen Eier in der Produktion der Firma Beham.

Plus Bunt geht es zu in der Eierfärberei Beham in Ursberg und gerade vor Ostern herrscht hier Hochbetrieb. Davon können sich Familien bei einem Ausflug überzeugen.

Von Stefanie Hammer

Bevor der Osterhase viele bunte Eier in den Nestern verstecken kann, muss er diese erst einmal färben. Oder vielleicht geht er hierfür ja auch einfach zur Eierfärberei in Ursberg in der Nähe von Krumbach. Schneller als diese selbst zu bemalen geht es dort allemal.

Davon können sich Familien in den Ende 2022 bezogenen Betriebsräumen der Firma Beham überzeugen. Hier gibt es sogar eine Aussichtsbühne, von der aus man das bunte Treiben im Blick hat. Kinder und Erwachsene können beobachten, wie die Eier erst dampfgegart, gefärbt, getrocknet und anschließend in sechs verschiedenen Farben mit klangvollen Namen wie "Kirchenlila" oder "Behamblau" auf Fertigungsschienen transportiert und dann auf 30er-Lagen-Kartons gesetzt werden. Das geht auch mit Bioeiern und Biofarben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen