29-Jähriger geht nach Streit in Vöhringen auf Mann und dessen Frau los

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Vöhringen geraten zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen aneinander. Dann schlägt der jüngere der beiden zu.

Handfester Zoff auf dem Parkplatz vor der Aldi-Filiale in Vöhringen: Weil ein Mann nach einem Streit einen anderen Mann und dessen Frau verletzte, hat die Polizei Illertissen strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Männer am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Adalbert-Stifter-Straße in Streit. Der Grund dafür ist nach wie vor unklar. Dann artete die Auseinandersetzung aus: Der jüngere der beiden Männer, ein 29-Jähriger, schlug dem 38-Jährigen ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fiel. Das hielt den 28-Jährigen nicht davon ab, seinen Kontrahenten noch weiter zu attackieren.

"Mit so einer Reaktion hätte niemand gerechnet", schreibt eine Augenzeugin

Eine Frau, die den Vorfall beobachtet hat, berichtet unserer Redaktion, dass es sich bei dem Angegriffenen um einen Familienvater handle, der von den Augen seiner Kinder und der Frau verletzt worden sei. "Mit so einer Reaktion hätte niemand gerechnet", schreibt die Frau über das Verhalten des 29-Jährigen.

Laut Polizei ging die Ehefrau des 38-Jährigen dazwischen. Sie bekam ebenfalls einen Schlag von dem Angreifer ab und wurde dabei leicht im Bauchbereich verletzt. Das ließ die Frau sich nicht gefallen und schlug dem 29-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Wenig später fuhr der Mann mit seinem Auto davon. Eine Streife der Illertisser Polizei traf ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu Hause an. Der Geschädigte begab sich mit seiner Frau in ärztliche Behandlung. (AZ, jsn)