Auto prallt in Vöhringen gegen Leitplanken: 6000 Euro Schaden

Wohl weil sie zu schnell gefahren ist, hat eine Frau in Vöhringen die Kontrolle über ihr Auto verloren und einen Unfall verursacht.

Einen Unfall mit hohem Sachschaden hat eine Autofahrerin am späten Dienstagabend im Norden von Vöhringen verursacht. Dem Polizeibericht zufolge war die 27-Jährige mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2031 in südlicher Richtung unterwegs. An der Abzweigung zur Ulmer Straße wollte sie abfahren. Bereits auf dem Ausfädelungsstreifen prallte sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit gegen ein Schutzplankenfeld. Anschließend verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in den Einmündungsbereich. Dort kollidierte der Wagen erneut mit einer Leitplanke. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6000 Euro. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren gegen die 27-Jährige ein. (AZ)