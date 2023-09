Elfjähriger stiehlt Auto in Vöhringen und lässt es auf der Straße stehen

Ein Bub setzt sich in Vöhringen in das Auto eines Bekannten und fährt damit vom Grundstück. Gegenüber Polizisten bestreitet der Elfjährige das zunächst.

Ein Elfjähriger hat in Vöhringen mir dem Auto eines Bekannten eine kleine Spritztour unternommen. Am Donnerstagvormittag ging bei der Polizei in Illertissen die Mitteilung eines Bürgers ein, dass in der Adalbert-Stifter-Straße in Vöhringen ein Auto mitten auf der Fahrbahn stehe und den Verkehr behindere. Dem Polizeibericht zufolge dachten die Beamten vor Ort zunächst, dass das Fahrzeug aus einer Parklücke gerollt war. Allerdings meldete sich eine Zeugin, die beobachtet hatte, wie ein Bub aus dem Auto ausgestiegen war. Dieser habe das Fahrzeug im Anschluss sogar mit einem Schlüssel versperrt, sagte die Frau. Die Polizisten schoben das Auto zur Seite und sicherten es.

Am Bahnhof fanden die Polizisten anschließend einen Elfjährigen, auf den die Beschreibung der Zeugin passte. Dieser bestritt, etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben. Der Besitzer des Autos war für die Polizisten zunächst nicht zu erreichen. Gegen Mittag ging bei der Polizei schließlich die Nachricht ein, dass vom Hof eines Grundstücks an der Adalbert-Stifter-Straße ein Auto gestohlen worden sei. Der Zusammenhang war den Beamten schnell klar.

Der Bub kann strafrechtlich nicht belangt werden

Es stellte sich heraus, dass der Mann, der sein Auto als gestohlen gemeldet hatte, den Buben kannte. Der Elfjährige wusste auch, wo der Zündschlüssel für das Auto abgelegt war. Deshalb kontaktierte die Polizei den Buben nochmals und zog auch seinen Vater hinzu. Nach längerem Leugnen gab das Kind die Tat schließlich zu und räumte auch die Fahrt mit dem Auto ein. Ein Schaden ist bei dem Vorfall nicht entstanden. Die Polizei informiert das Jugendamt darüber. "Als strafunmündiges Kind kann der Junge für sein Handeln strafrechtlich nicht belangt werden", heißt es abschließend im Polizeibericht. (AZ)