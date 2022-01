Vöhringen/Fellheim

Es gibt jetzt einen digitalen Zugang zur jüdischen Geschichte Fellheims

Julia Bleher, Charlotte Janitschka, Jakob Tyrychter, Jonas Biener, Tom Ihle und Dominik Schanz haben zusammen mit Lehrer Christoph Fischer (von links) in Fellheim ihre App vorgestellt.

Plus Schüler des Illertal-Gymnasiums Vöhringen haben eine App entwickelt, die virtuellen Einblick in die Historie rund um die Synagoge in Fellheim gewährt.

Von Armin Schmid

Nach mehreren Jahrhunderten und einer wechselvollen Geschichte ist die ehemalige Synagoge in Fellheim im digitalen Zeitalter angekommen. Möglich wird dies durch die „Handy-App zur jüdischen Geschichte Fellheims“, die im Rahmen eines P-Seminars von Schülerinnen und Schülern des Illertal-Gymnasiums in Vöhringen entwickelt wurde. Mit dem Programm können Interessierte nun auch einen virtuellen Einblick in die historischen Entwicklungen rund um Synagoge, Judenfriedhof und Judenviertel gewinnen.

