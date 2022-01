Vöhringen

vor 3 Min.

Förderung für neue Bäume: So will Vöhringen etwas fürs Klima tun

Plus Vöhringens Förderprogramm für Baumpflanzungen geht an den Start. Wer gewisse Vorgaben einhält, kann sich von der Stadt künftig 50 Prozent der Kosten für einen neuen Baum holen.

Von Franziska Wolfinger

Bäume haben viele positive Eigenschaften. Sie spenden Schatten, Sauerstoff und in manchen Fällen sogar leckeres Obst. Als CO 2 -Speicher spielen sie auch bei der Bewältigung der Klimakrise eine große Rolle. Die Stadt Vöhringen hat in den vergangenen Jahren schon mehrere größere Pflanzaktionen organisiert und auch einen Klimawald in Illerberg eingerichtet. Es muss aber nicht immer gleich ein ganzer Wald sein – jeder einzelne Baum zählt. Ein Förderprogramm für die Bürger soll nun dazu beitragen, die Stadt noch grüner zu machen. Die Stadt übernimmt 50 Prozent der Anschaffungskosten für neue Bäume.

