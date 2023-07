Zwei Audis stoßen in Illerberg zusammen

An einer Einmündung passiert ein Unfall zwischen zwei Autofahrern. Der Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro.

Unfall mit hohem Sachschaden in Illerberg: Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 49-Jähriger am Donnerstagvormittag mit seinem Audi entlang der Straße Neue Welt. An der Einmündung zur Weißenhorner Straße missachtete er die Vorfahrt eines 54-jährigen Mannes, der ebenfalls in einem Audi unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Den Unfallverursacher erwartet ein Bußgeldverfahren. (AZ)