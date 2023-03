In Illerzell könnte ein Pumptrack entstehen

Einen möglichen Standort für den Rundkurs für Skater und Radfahrer gibt es schon. Nun hängt alles daran, was die Stadt Senden dazu sagt.

Der Standort ist bereits ausgespäht, doch der Baubeginn für die von Jugendlichen mit Bewegungsdrang heiß ersehnte Pumptrack steht trotzdem noch in weiter Ferne. Denn sie muss zwingend als interkommunales Projekt aufs Gleis gesetzt werden, sonst gibt’s nach Auskunft der Verwaltung dafür keine Zuschüsse aus dem europäischen Leader-Programm.

Die Gespräche mit der Stadt Senden aber hätten bislang kein greifbares Ergebnis erbracht, hieß es in der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses. Dort hatte Grünen-Stadtrat Victor Kern seine Ungeduld zu Protokoll gebracht. Was den Standort betrifft, legt Vöhringen nun einen konkreten Vorschlag auf den Tisch. Eine Fläche beim Illertal-Gymnasium böte sich für den Bau der Anlage an.

Bei einem Pumptrack handelt es sich um einen künstlich angelegten Rundkurs mit steilen Kurven, kleinen Hügeln und Wellen. Er wird zumeist mit Rädern, Bikes genannt, absolviert, und zwar ohne in die Pedale zu treten, sondern allein durch das Hoch- und Niederdrücken des Zweirads. Für Skater ist er ebenfalls geeignet.