Vöhringen

vor 18 Min.

Lasershow für 10.000 Euro zum Jubiläum? So reagiert die Stadt auf Kritik

Vöhringen feiert in diesem Jahr das 875-Jahr-Jubiläum der Stadt groß. Doch im Vorfeld gibt es Kritik am Programm der Festlichkeiten, vor allem wegen einer Lasershow.

Plus Alle sollen sparen, aber Vöhringen gibt 10.000 Euro für eine Lasershow fürs 875-Jahr-Jubiläum aus? So lautet einer von mehreren Vorwürfen. Die Stadt äußert nun dazu.

Von Michael Kroha

Um zu sparen, wurde in Vöhringen in diesem Winter auf Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen verzichtet. Die Temperatur in Schulen und anderen Gebäuden auf 19 Grad herabgesenkt. Doch zum großen 875-Jahr-Jubiläum soll es beim Sportpark-Sommerfest eine Lasershow geben, die mehr als 10.000 Euro kostet? Dieses Bild vermitteln nicht nur mehrere Leserbriefe, die in der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung die vergangenen Tage erschienen sind. Ein weiterer Vorwurf: Vereine seien bei den Programmplanungen nicht berücksichtigt worden. Wie reagieren Stadt und Verein auf die Kritik?

