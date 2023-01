Vöhringen

Mehr als 1,1 Promille: Polizei nimmt Autofahrerin den Führerschein ab

Eine Frau stürzt zweimal in einer Tankstelle in Vöhringen, will dort Alkohol kaufen und anschließend mit dem Auto wegfahren. Ein Angestellter ruft die Polizei.

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Vöhringen eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Dienststelle in Illertissen wurde auf die Frau aufmerksam gemacht. Sie war dem Polizeibericht zufolge in einer Tankstelle aufgefallen, da sie zweimal ohne Fremdeinwirkung stürzte. Ein Angestellter der Tankstelle untersagte ihr daraufhin den Kauf weiterer Alkoholika. Als die 58-Jährige ihre Weiterfahrt ankündigte, nahm der Mann ihr den Autoschlüssel ab und rief die Polizei. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr Wie die Polizei weiter mitteilt, veranlassten die Beamten einen Atemalkoholtest, der einen Wert von mehr als 1,1 Promille anzeigte. Das liegt im Bereich einer Straftat. Zur Beweissicherung wurde der Frau Blut abgenommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

