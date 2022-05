Motorradfahrer bremst zu spät und fährt auf Auto auf

Bei einem Unfall nördlich von Vöhringen wird ein Motorradfahrer leicht verletzt. Laut Polizei reagierte der Mann zu spät, als ein Auto vor ihm anhielt.

Leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Vöhringen zugezogen. Der 48-Jährige ist auf ein Auto aufgefahren und gestürzt. Dem Polizeibericht zufolge war eine 72-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2031 in südliche Richtung unterwegs. Sie hielt an der Ampel nördlich von Vöhringen an, da diese von Grün auf Gelb umschaltete. Der nachfolgende 48-jährige Motorradfahrer ging wohl davon aus, dass das Auto die Kreuzung noch überqueren würde.

Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall in Vöhringen unverletzt

Der Mann bremste zu spät und fuhr deshalb auf den PKW auf. Er wurde zur Behandlung in die Uniklinik nach Ulm gebracht. An seinem Motorrad entstand nach Polizeiangaben Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstanden ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. (AZ)