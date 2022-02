Vöhringen/San Francisco

vor 33 Min.

Ein Vöhringer gilt als Vater des modernen Glücksspiels

Plus Charles August Fey verlässt mit 15 seine Familie in Vöhringen. Der Mann ist ein Tüftler. Mit Spielautomaten gelingt ihm eine wegweisende Erfindung.

Von Franziska Wolfinger

Seine Erfindung brachte so manchen um sein letztes Geld und machte ihn selber doch nicht reich: Charles August Fey entwickelte in den USA 1899 einen der ersten mechanischen Glücksspielautomaten. Das System der drei sich drehenden Zylinder (oft mit Bildern von Obst versehen, was ebenfalls ein Einfall Feys war) war eine Idee des gebürtigen Vöhringers. Nun jährte sich sein Geburtstag zum 160. Mal.

