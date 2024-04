Unbekannte schlagen Jugendlichen und dessen Vater

Die Polizei wird wegen einer Körperverletzung nach Vöhringen gerufen. Vor dem Jugendhaus soll ein Trio einen 14-Jährigen und dessen Vater attackiert haben.

Die Polizeiinspektion Illertissen sucht Zeuginnen und Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung in Vöhringen. Nach Angaben der Polizei wurden Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 21.25 Uhr dorthin gerufen. Ein 14-jähriger Jugendlicher und dessen Vater wurden nach eigenen Angaben vor dem Jugendhaus von drei unbekannten männlichen Tätern geschlagen. Das Trio flüchtete anschließend, bislang ist keinerlei Personenbeschreibung vorhanden. Der Jugendliche und sein Vater wurden bei der Attacke leicht verletzt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Polizei in Illertissen zu melden. (AZ)