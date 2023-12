Unfall bei Vöhringen führt zu Stau im Berufsverkehr

Zwei Autos stoßen bei Thal an der Einmündung der Riedhofstraße in die Kreisstraße, die Richtung A7 führt, zusammen. Es wird niemand verletzt.

Eine größere Verkehrsbehinderung hatte ein Unfall zur Folge, der sich am MIttwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße NU 14 zwischen dem Kreisverkehr an der Staatsstraße 2031 bei Vöhringen und der Autobahneinfahrt Vöhringen ereignete. An der Einmündung der von Thal her kommenden Riedhofstraße waren zwei Autos zusammengestoßen, sodass die Kreuzung großenteils blockiert war.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Feuerwehr Illerberg-Thal regelte den Verkehr

Die Polizei forderte Unterstützung durch die Feuerwehr Illerberg-Thal an. Diese regelte den Verkehr so, dass wechselweise halbseitig an der Unfallstelle vorbeigefahren werden konnte und der von der Autobahn kommende Verkehr in die Riedhofstraße nach Thal abfließen konnte. Dennoch ergab sich im starken morgendlichen Berufsverkehr ein Rückstau bis zu den Kreisverkehren an der Autobahn. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (wis)