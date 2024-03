Auto angefahren: Wer ist der oder die Geschädigte?

Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Weißenhorn ereignet hat. Das betroffene Auto ist rot und hat ein Ulmer Kennzeichen.

In Weißenhorn ist am Donnerstagvormittag ein rotes Auto beschädigt worden. Die Verursacherin wollte die Angelegenheit klären, doch der oder die Geschädigte war schon vorher mit dem Wagen weggefahren. Nach Polizeiangaben fuhr eine 73 Jahre alte Frau am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf der Kaiser-Karl-Straße in südliche Richtung und streifte dabei mit ihrem Wagen einen am rechten Straßenrand geparkten roten Pkw. Wegen der Verkehrslage musste sie ein Stück weiterfahren und hielt erst dort an.

Das Auto streifte den roten Wagen in der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn

Als die Frau dann zu dem roten Auto mit Ulmer Kennzeichen gehen wollte, stellte sie fest, dass der Wagen mittlerweile weggefahren war. Die 73-Jährige meldete den Unfall bei der Polizeiinspektion Weißenhorn. Der oder die Unfallgeschädigte und mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. (AZ)

