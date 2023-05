Weißenhorn

Fünf neue Mehrfamilienhäuser sollen beim Bahnhof gebaut werden

Auf diesem Grundstück an der Ecke Maria-Theresia-Straße/Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn möchte eine Frau fünf Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage bauen lassen.

Plus Stadträte loben ein geplantes Wohnbauprojekt an der Maria-Theresia-Straße in Weißenhorn. Im Hinblick auf die Nutzung gibt es aber noch einen Wunsch.

Von Jens Noll

Eine große Baulücke in guter Lage in Weißenhorn könnte bald geschlossen werden. Am Montagabend hat sich der Bauausschuss mit einem Projekt befasst, für das ein Antrag auf Bauvorbescheid einer Bürgerin vorliegt. An der Ecke Maria-Theresia-Straße/Herzog-Georg-Straße und damit quasi neben dem Bahnhof möchte die Frau fünf Mehrfamilienhäuser samt Tiefgarage errichten lassen. Eines der Gebäude würde auch Platz für Gewerbe bieten.

Groß war das Lob im Gremium, vor allem im Hinblick darauf, dass auf einem "Filetstück" benötigter Wohnraum geschaffen werde, aber auch, weil es sich um ein gelungenes Beispiel von Nachverdichtung handle. Nach Ansicht der Stadtverwaltung fügt sich das Vorhaben gut in die Umgebung ein. Laut Sitzungsvorlage haben die direkten Nachbarinnen und Nachbarn dem Bauvorbescheid bereits zugestimmt.

