Ein Blick auf die Veränderungen beim öffentlichen Nahverkehr

Weißenhorn und Senden richten Informationsveranstaltungen über die Zukunft des ÖPNV in den beiden Städten aus. Zwei Verkehrsplaner nehmen daran teil.

Ein dichterer Takt beim Bähnle nach Weißenhorn, ein Neuzuschnitt der Buslinien und ein verbessertes Angebot: Im Dezember stehen einige Veränderungen beim öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Neu-Ulm an. Das hängt mit dem Umbau des Bahnhofs in Senden zusammen. Dort entsteht auch ein Knotenpunkt im Nahverkehrssystem des Landkreises. Wie berichtet werden im Dezember 2023 die Transportkonzessionen für die Buslinien im Bereich der Städte Senden, Illertissen und Weißenhorn neu vergeben. Der Landkreis nutzt die Möglichkeit, um die Linien neu zu strukturieren, zu ergänzen und die Takte zu verbessern. Was heißt das nun konkret? Bei zwei Informationsveranstaltungen in Weißenhorn und Senden können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger ausführlich darüber informieren.

Besucher haben Gelegenheit zum direkten Austausch mit den Experten

Bei beiden Veranstaltungen werden der Verkehrsplaner Ulrich Grosse und Wolfgang Harringer, der Verkehrsplaner des Landkreises Neu-Ulm, die zukünftigen Entwicklungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vorstellen. "In der Informationsveranstaltung erfahren Sie, wie der ÖPNV in Weißenhorn und Umgebung neu strukturiert wird, um eine bessere Abdeckung und Anbindung an wichtige Ziele zu gewährleisten", kündigt die Stadt Weißenhorn an. Stattfinden wird sie am Dienstag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle, Martin-Kuen-Straße 9.

Die entsprechenden Informationen für die Nachbarstadt erhalten Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 8. November, im Illertal-Forum Bürgerhaus Senden. Beginn ist um 18 Uhr. Auch diese Veranstaltung bietet nach Angaben der Stadtverwaltung Gelegenheit zum direkten Austausch mit den Experten. "Die Stadt Senden ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger, an dieser wichtigen Veranstaltung teilzunehmen", heißt es in der Ankündigung. (AZ, jsn)