vor 16 Min.

Umgekehrter Adventskalender kommt immer mehr Menschen zugute

Sabine Brücken (links) und Tanja Jehle verteilen vor dem Tafelladen in Senden volle Taschen an sozial benachteiligte Menschen. Spenderinnen und Spender hatten diese bestückt.

Plus Bei einer Aktion der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Weißenhorn füllen Spender 293 Taschen und Kisten für Bedürftige in der Region - fast dreimal so viele wie 2021.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Die Hilfsbereitschaft wird von Jahr zu Jahr größer: Der umgekehrte Adventskalender, eine Aktion der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in Weißenhorn, war nach Angaben der beiden Organisatorinnen auch 2023 ein voller Erfolg. Insgesamt 293 Taschen und Kisten voller Lebensmittel und Dinge für den täglichen Bedarf sind zu Weihnachten an bedürftige Menschen in der Region verteilt worden. Mit einem Brief und einer Einladung zu einem Abend mit einem bekannten Ulmer Liedermacher haben sich der KAB-Kreisverband Iller-Donau und das Arbeitnehmerzentrum Weißenhorn bei den Spenderinnen und Spendern bedankt.

"Das ist gelebte Solidarität in unserer Region", schreiben Silke Göltenbodt, Bildungsreferentin der KAB, und die KAB-Referentin Diana Haupt. Das Motto der Kampagne "Umcare - Miteinander Menschsein möglich machen" werde in dieser Aktion wirklich deutlich: "Es wird nicht nur geredet, gute Vorsätze getroffen, Ziele entwickelt, sondern es wird gemacht."

