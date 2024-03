Unfälle vorgegaukelt: Betrüger wollen zwei Männer um Geld bringen

Zwei Mal haben Unbekannte am Donnerstag übers Telefon versucht, Menschen aus Weißenhorn Geld oder Wertsachen abzuluchsen. Wie die Sache ausging.

Erneut haben Betrüger versucht, Menschen aus Weißenhorn am Telefon um Geld und Wertsachen zu bringen. Die Polizei berichtet von zwei Fällen von Trickbetrug. Im ersten Fall rief eine Frau am Donnerstag einen 67-jährigen Mann an. Sie behauptete, dass dessen Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Dann gab sie das Gespräch an einen angeblichen Polizeibeamten weiter, der erklärte, dass die Tochter verhaftet worden sei. Der 67-Jährige erkannte die Masche jedoch sehr schnell und beendete das Gespräch.

Im zweiten Fall wurde ebenfalls am Donnerstag ein 85-jähriger Mann angerufen. Die Anruferin gab sich als Justizbeamtin aus und sagte, dass die Tochter des Mannes einen Unfall gehabt habe. Sie forderte Geld oder Wertsachen im Wert von 32.000 Euro. Nachdem der 85-Jährige antwortete, dass er kein Geld habe, beendete die Anruferin das Gespräch, sodass auch in diesem Fall kein Vermögensschaden entstand. (AZ)