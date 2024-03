Weißenhorn stattet Ortsteile mit Defibrillatoren aus

Die Geräte sind bereits beschafft, jetzt werden neun neue Defibrillatoren in Weißenhorn und den umliegenden Ortsteilen installiert. Die Standorte im Überblick.

In Weißenhorn und den umliegenden Ortsteilen wird die Anbringung von Defibrillatoren nun in Angriff genommen. Aufgrund eines Antrags der CSU-Fraktion, gemeinsam mit Andreas Ritter ( FDP), vom vergangenen Jahr waren die Geräte bereits beschafft worden, in der vergangenen Sitzung des Stadtrats wurden die geplanten Standorte nun bekannt gegeben.

Die medizinischen Geräte können bei Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern und anderen akuten Notfällen eingesetzt werden. Da bei derartigen Vorkommnissen die ersten Minuten oft lebensentscheidend sind, wurde in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz darauf geachtet, dass der Einsatz auch von Laien vorgenommen werden kann. Bildsymbole und Sprachanweisungen helfen bei der korrekten Anbringung. Ebenso analysiert das Gerät innerhalb von Sekunden, ob ein Elektroschock notwendig ist. Julia Probst (Grüne) regte an, dass zusätzlich auf den Geräten ein QR-Code angebracht werden solle, der zu einem Anleitungsvideo leite. Damit würde der Einsatz auch für Hör-Benachteiligte erleichtert.

Die Aufbewahrungsboxen der neuen Defibrillatoren in Weißenhorn sollen frei zugänglich sein. Foto: Herbert Hertramph

An diesen Orten werden Defibrillatoren in Weißenhorn angebracht

Wichtig ist, dass die Geräte zu jeder Zeit zugänglich sind. So befindet sich momentan zwar beispielsweise in der Stadthalle hinter den Garderoben ein entsprechender Kasten, aber bei verschlossenen Türen ist das Gerät nutzlos. Gerade wegen der Veranstaltungshäufigkeit im Stadtpark soll daher zusätzlich ein Gerät an der Außenseite angebracht werden.

Die Standorte im Einzelnen:

Weißenhorn : Turnhalle Grundschule Süd, Reichenbacher Straße 24; Stadthalle, Martin-Kuen-Straße 9; Haus der Vereine, Hauptplatz 7,

: Turnhalle Grundschule Süd, 24; Stadthalle, 9; Haus der Vereine, Hauptplatz 7, Grafertshofen: Gerätehaus der Feuerwehr , Memminger Straße /Zunftstraße,

, /Zunftstraße, Biberachzell: Altes Feuerwehrhaus, Weißenhorner Straße 12,

12, Oberreichenbach : Schützenheim, Widdumhofstraße 1a (Schützenverein),

: Schützenheim, Widdumhofstraße 1a (Schützenverein), Oberhausen : Garage/Schuppen (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus) neben Kindergarten, Von-Katzbeck-Str. 50,

: Garage/Schuppen (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus) neben Kindergarten, Von-Katzbeck-Str. 50, Wallenhausen : Dorfplatz, Habsburgerstraße/Roggenstraße,

: Dorfplatz, Habsburgerstraße/Roggenstraße, Hegelhofen: Feuerwehr , St. Nikolaus Straße 27.

Die Standorte werden künftig auch auf der Homepage der Stadt zu finden sein.

