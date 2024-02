Zwischenfälle beim Faschingsumzug in Altenstadt: Die Polizei zieht Bilanz

Ein aggressiver Mann, den die Polizei fesseln muss und ein Bewusstloser bei einer privaten Feier: Was am Rande des "Omzugs" in Altenstadt passiert ist.

Am Rande des traditionellen Faschingsumzug in Altenstadt, zu dem am Sonntag ab 14 Uhr etwa 6500 Menschen kamen, ist es zu ein paar Zwischenfällen gekommen, obwohl der Faschingsumzug und das anschließende Faschingstreiben nach Angaben der Polizei generell sehr ruhig verliefen.

Zivile Beamte führten zusammen mit Vertretern des Jugendamts Neu-Ulm Jugendschutzkontrollen durch. Insgesamt wurden über 30 Jugendliche und junge Heranwachsende überprüft. Dabei stellten die Beamten diversen Alkohol und Tabakerzeugnisse sicher. Die Polizei nahm eine 16-Jährige wegen ihrer erheblichen Alkoholisierung von über zwei Promille in Obhut und übergab sie einem Erziehungsberechtigten.

Ein Mann wurde beim Fasching in Altenstadt aggressiv und beleidigte Beamte

Ein Besucher wurde außerdem vom Sicherheitsdienst dabei beobachtet, wie er unter einem Bauzaun durchkroch und so ins Zelt am Marktplatz gelangte. Der Mann verschwand zunächst in der Menge, wurde wenig später jedoch vom Sicherheitsdienst ausfindig gemacht und dem Zelt verwiesen. Hiergegen wehrte sich der deutlich Alkoholisierte. Als Polizeibeamte hinzukamen, um den Mann zu beruhigen, verhielt er sich derart aggressiv, dass die Beamten den Mann fesseln mussten. Hiergegen leistete er Widerstand und beleidigte die Polizisten. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Bei einer privaten Feier in Altenstadt kam es zu einer Körperverletzung

Kurz nach dem Ende der Faschingsveranstaltung um 21 Uhr kam es auf einer privaten Feier zu einer Körperverletzung. Der Geschädigte wurde derart geschlagen, dass er anschließend bewusstlos am Boden liegen blieb. Der Rettungsdienst fuhr ihn in eine Klinik. Die BRK Bereitschaft Illertissen/Altenstadt stellte den Sanitätsdienst sicher. Insgesamt wurden mehrere sogenannte Hilfeleistungen mit kleineren Verletzungen getätigt. Die Feuerwehr Altenstadt übernahm über den gesamten Zeitraum die Verkehrslenkung. (AZ)