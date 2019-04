16:00 Uhr

Beim Osterferien-Spaß dreht sich vieles ums Ei

Viele Jugendliche engagieren sich bei der Ferienfreizeit in Illertissen. Für die Kinder ist dabei einiges geboten.

Von Dominik Stenzel

Obwohl gerade Ferien sind, herrscht in den Gängen der Illertisser Bischof-Ulrich-Grundschule reges Treiben. Denn auch in diesem Jahr veranstaltet das Jugendbüro Illertissen dort und im Jugendhaus wieder einen zweiwöchigen Osterferien-Spaß: Es wird fleißig gebastelt, Tischkicker und Montagsmaler gespielt – oder einfach nur auf den Sofas in der Aula gechillt.

Laut Jugendpflegerin Kathrin Grimm nehmen insgesamt 92 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren an der Ferienfreizeit teil. Innerhalb von gerade einmal drei Tagen war sie komplett ausgebucht. „Wir würden gerne noch mehr Kinder aufnehmen, aber dafür fehlen uns allein schon die Betreuer“, sagt Grimm.

Wenn die Gruppe zur "Familie" wird

13 ehrenamtliche Helfer kümmern sich allein in der ersten Woche um die einzelnen „Familien“: So werden die Gruppen genannt, die zu Beginn eingeteilt werden und aus je zehn Kindern bestehen. Gerade für angehende Grundschullehrer oder Erzieher sei der Betreuerjob beim Osterferienspaß eine tolle Sache, erklärt Grimm. Dort könnten sie schließlich wertvolle Erfahrungen für ihr Berufsleben sammeln.

In der Turnhalle dürfen sich die Kinder in einem Parcours austoben.

Dass man als Helfer aus dem sozialen Bereich kommt oder in diesem später einmal arbeiten möchte, wird allerdings gar nicht vorausgesetzt. Im Gegenteil: „Es ist ein tolles Ehrenamt, das wirklich jeder machen kann“, so Grimm.

Eine der Betreuerinnen ist Judith Kramer. Zum ersten Mal ist sie in den Osterferien dabei, zuvor hat sie allerdings schon beim Sommerferienspaß mitgeholfen. In diesem Jahr macht sie ihr Abitur und ist deswegen auch nur während der ersten Woche im Einsatz. Danach ist lernen für die Prüfungen angesagt. „Ich kann mir schon vorstellen, später einmal etwas in diese Richtung beruflich zu machen“, sagt Kramer, die mit den Kindern Küken aus Kartonpapier auf Wäscheklammern klebt. Ganz sicher sei sie sich jedoch noch nicht. Dass die Arbeit mit den Kindern großen Spaß macht, darüber sind sich die Betreuer einig. Annika Lazarek, die in Augsburg Jura studiert, verbringt gerne ihre Semesterferien bei den Ferienfreizeiten – egal ob im Sommer oder zu Ostern. Heute hilft sie, Ostereier zu bemalen.

Auch eine Stadtrallye ist geboten

Doch nicht nur Malen und Basteln steht beim Osterferienspaß auf dem Programm. Es wird auch eine Stadtrallye in Illertissen geben, jeden Morgen führen die Kinder nach der Begrüßung ihren Ferientanz auf. Und auch beim Kochen helfen die Kinder fleißig mit: Auf dem Speiseplan stehen in den zwei Wochen unter anderem Nudeln mit Tomatensoße oder Spätzle.

Sportlich geht es in der Turnhalle zur Sache. Beispielsweise versuchen die Kinder – getreu dem Motto „Die perfekte Minute!“ – einen Hindernislauf in weniger als 60 Sekunden zu absolvieren.

„Wir wollen in den zwei Wochen auch Kinder, die ansonsten weniger mit Sport in Berührung kommen, für Bewegung begeistern“, sagt Sinja Stetter. Die 29-Jährige ist Übungsleiterin bei der Kinder Sportschule Illertissen (Kiss) und beim Osterferienspaß für das Sportprogramm verantwortlich.

Großer Wert werde dabei auf Abwechslung gelegt: Die Kinder dürfen sich unter anderem auf Rollbrettern, beim Turnen, beim Tischtennis und anderen Ballspielen ausprobieren.

