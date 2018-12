05:15 Uhr

Auch Thannhausen wächst

Die Einwohnerzahl der Stadt ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Bei der Innenstadtgestaltung und der Kinderbetreuung stehen wichtige Projekte an.

Von Peter Bauer

Die Vorstellung war wenig angenehm. Ein deutlicher Rückgang der Einwohnerzahl war den Städten Krumbach und Thannhausen prognostiziert worden. Es kam bekanntlich anders. Die Krumbacher Einwohnerzahl liegt inzwischen bei etwa 13500, in Thannhausen sind es (Stand 30. November) nach Auskunft von Bürgermeister Georg Schwarz 6273 Einwohner.

Städte in einer Größe wie Krumbach und Thannhausen profitieren offenbar von mehreren Trends. Zum einen ist der Süden Deutschlands mit seiner starken Wirtschaft zu einem Zuzugsgebiet geworden. Zum anderen ist der Lebensunterhalt in Großstädten teuer geworden, Städte wie Krumbach und Thannhausen schneiden hier relativ gut ab. So gab es auch in Thannhausen in den letzten Jahren bei der Einwohnerzahl sozusagen eine Trendumkehrung. 5925 Einwohner waren es Ende 2011, Ende 2016 waren es 6095 Einwohner. Schwarz geht davon aus, dass sich die Zahl weiterleicht nach oben bewegen wird. Für die Stadt sieht er gute Entwicklungsmöglichkeiten, vor allem nach der Verwirklichung des Hochwasserschutzes.

Mit den Arbeiten soll es Mitte 2019 losgehen. Bis Ende 2020 soll das Projekt so weit fortgeschritten sein, dass der Hochwasserschutz „wirksam“ ist. Wegen des noch nicht fertiggestellten Hochwasserschutzes seien der Stadt bezüglich der Planung im Talraum lange Zeit die Hände gebunden gewesen. Beispielsweise sei es nicht möglich gewesen, dort Gewerbeflächen auszuweisen. „Aus diesem Grund musste ich auch eine starke Firma wie Habemus leider ziehen lassen“, sagt Schwarz. Die seit dem Jahr 2000 in Thannhausen angesiedelte und sich kontinuierlich erweiternde Firma Habemus („habemus! electronic + transfer GmbH“) wird bekanntlich ihren bisherigen Standort südlich der Thannhauser B 300-Umgehung verlassen und sich im nördlichen Gewerbegebiet von Münsterhausen ansiedeln (wir berichteten).

Im Bereich Herrgottsberg weist die Stadt Thannhausen ein kleineres Gewerbegebiet aus, um wenigstens den nötigsten Bedarf zu decken, wie dies Schwarz umschreibt. Im Frühjahr sollen dort die Erschließungsarbeiten beginnen. Im Bereich zwischen den Siloanlagen der Firma Mühlschlegel und der Bäckerei Bosch westlich der Bahnhofstraße sind drei Gewerbeeinheiten vorgesehen. Die Erschließung erfolgt über eine Verbindungsstraße zwischen der Bahnhof- und der Mühlstraße. Östlich der Bahnhofstraße, im Verlauf des ehemaligen Bahndamms, könnten sich vier Gewerbebetriebe ansiedeln. Hier ist eine Stichstraße mit Wendehammer geplant (wir berichteten). Wenn der Hochwasserschutz auf den Weg gebracht sei, habe die Stadt wieder mehr Spielraum bei der Entwicklung von Gewerbeflächen.

Bauland ist in Thannhausen ähnlich wie in anderen Städten und Gemeinden derzeit sehr gefragt. Im Bereich Beatussteig sind laut Schwarz 40 Plätze verkauft. 10 Einzelhäuser gibt es im Areal Untere Mühle, drei Wohnblocks kommen da noch hinzu. Wert habe die Stadt auch darauf gelegt, die Bebauung in der Innenstadt zu verdichten, wo dies möglich ist. Schwarz freut sich, dass auch viele Ex-Thannhauser, die vorübergehend beispielsweise in Augsburg gewohnt haben, den Weg zurück in ihre Heimatstadt finden.

Die Entwicklung der Innenstadt

Die Entwicklung der Innenstadt bleibe ein zentrales Anliegen. Ein wichtiges Projekt ist die Neugestaltung der Christoph-von-Schmid-Straße. Ein Problem bei der Planung sei in diesem Zusammenhang die Abstufung der Ortsdurchfahrt (alte B 300) und parallele Aufstufung der Umgehung (neue B 300) gewesen. Dies gehe jetzt im Frühjahr 2019 über die Bühne. Schwarz sagt, dass hier das Staatliche Bauamt und die Regierung von Schwaben sehr kooperativ gewesen seien. Mit den Bauarbeiten in der Christoph-von-Schmid-Straße soll es dann im Frühjahr 2020 losgehen, im Herbst soll das Projekt abgeschlossen sein.

Und dann gibt es in Thannhausen noch ein weiteres, ganz elementares Projekt: Die Einrichtung eines dritten Kindergartens. Dies soll im bisherigen Landschulheim der Stadt Augsburg erfolgen. In der nächsten Woche gebe wegen des Erwerbs einen Notartermin, erklärt Schwarz, erste Planungen für die neue Kindertagesstätte seien schon in die Wege geleitet worden.

Prognosen auf den Kopf gestellt

Immer wieder erwähnt Schwarz im Gespräch mit unserer Redaktion die Prognosen in Sachen Einwohnerentwicklung vor einigen Jahren. Für 2017 sei eine Zahl von 5630 Einwohnern prognostiziert worden. Es kam bekanntlich anders. Schwarz setzt weiterhin auf ein moderates Wachstum. Nur bei einem maßvollen Wachstum sei es möglich, das Gemeinschaftsgefühl in einer Stadt zu erhalten und weiterzuentwickeln. Hier sieht er Thannhausen auf einem guten Weg.

Themen Folgen