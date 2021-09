Eine Reise ins „Balzhauser Blumenfeld“

Plus Ein Kapelle im Südwesten von Balzhausen ist ein lohnendes Ziel für Wanderer und Radler. Ihre Geschichte führt in die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg zurück.

Unsere Reise durch die Zeit führt zurück ins 17. Jahrhundert. Und es ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Der Balzhauser Maurer Adam Ruf und sein Sohn Michael stehen für die Anfänge der Blumenfeldkapelle im Südwesten von Balzhausen. Die Kapelle ist ein lohnendes Ziel für Spaziergänger, Wanderer oder Radler. Auch wegen des 2014 errichteten Kreuzwegs des Künstlers Wolfgang Klein, der in der Region seinesgleichen sucht.