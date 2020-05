vor 38 Min.

Betrunken auf dem E-Roller durch Thannhausen

Auf dem E-Roller fuhr ein 37-Jähriger durch Thannhausen. Was die Polizeikontrolle dabei alles ans Licht brachte.

Von Angelika Stalla

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung fiel einer Streife der Polizeiinspektion Krumbach am Sonntag gegen 16.10 Uhr ein E-Roller-Fahrer auf. Der 37-jährige Mann fuhr in Schlangenlinien die Maiergasse entlang, teilte die Polizei mit. Dabei hörte er überlaute Musik mittels einer Beatbox, die er zwischen den Beinen befestigt hatte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Roller keine Versicherungsplakette angebracht war, die Betriebserlaubnis fehlte und der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Roller wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

