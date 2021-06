Deisenhausen

12:00 Uhr

Kindergartengebühren in Deisenhausen werden erhöht

Plus Geteilte Meinungen gibt es dazu im Gemeinderat Deisenhausen. Die zehnprozentige Erhöhung ist durch den Beitragszuschuss des Freistaats abgedeckt.

Von Werner Glogger

Gegenwärtig besuchen insgesamt 63 Kinder den in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Deisenhauser Kindergarten „Maria Himmelfahrt“, der in den Räumen der ehemaligen Schule im Ortsteil Unterbleichen etabliert ist. In der Altersgruppe Kleinkinder sind 16 Kinder zwischen zwei und vier Jahren, zwei weitere Regelgruppen besuchen die Kinder bis zum Schuleintritt. Neben der Leiterin Jennifer Dreier betreuen neun weitere Mitarbeiterinnen, darunter eine Praktikantin von der Fachakademie für Sozialpädagogik aus Krumbach, die Kinderschar. Die Kinder kommen größtenteils aus Deisenhausen, Ober-/Unterbleichen und Nordhofen, einige aus Wiesenbach. Dort startet ab September ein eigener Interimskindergarten, in den eine Gruppe aus Deisenhausen ausgelagert wird, nachdem die Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr das Platzangebot in Unterbleichen übersteigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen