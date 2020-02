vor 53 Min.

Die Krumbacher Einwohnerzahl wächst weiter

Blick vom Waldsportplatz Richtung Krumbach. Die Einwohnerzahl ist in Krumbach in den vergangenen Jahren angestiegen, mittlerweile sind es über 13700 Einwohner. Und es ist mit einem weiteren Zuwachs zu rechnen.

Wie sich die Stadt in den vergangenen Jahren entwickelt hat und wie die Perspektive für die kommenden Jahre aussieht

Von Peter Bauer

Es ist eine Statistik, die irgendwie einer steilen Bergwand gleicht. Der Fuß des Berges, das ist sozusagen das Jahr 2013. In diesem Jahr hatte Krumbach 12512 Einwohner. Und da stand auch die Prognose im Raum, dass es mit der Einwohnerzahl in Krumbach weiter nach unten geht. Es kam ganz anders. 2015 überschritt Krumbach erstmals die 13000er-Marke, in den Folgejahren ging es weiter nach oben. Zum Jahreswechsel waren es in Krumbach 13723 Einwohner.

Krumbach hat in den vergangenen Jahren bekanntlich an verschiedenen Stellen neues Bauland ausgewiesen, wie etwa im früheren Einsle-Areal. Im Bereich Hopfenweg/Ecke Ziegelweg wird von der Stadt Krumbach ein neuer Komplex mit 21 Mietwohnungen errichtet. Ähnlich ist die Entwicklung im benachbarten Thannhausen. Beide Städte haben in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe neuer Kita-Plätze ausgewiesen. Gleichermaßen bleibt dieses Thema gewiss als kommunalpolitischer Dauerbrenner auf der Tagesordnung.

Der statistische Jahresbericht der Stadt Krumbach für das Vorjahr wird immer zu Beginn des neuen Jahres dem Stadtrat vorgelegt. Von der Entwicklung der Einwohnerzahl bis hin zum Stadtwald fasst er wesentliche Entwicklungen in der Stadt Krumbach zusammen, über die wir auch mit Blick auf die Stadtratssitzungen fortlaufend berichtet haben.

Bemerkenswerte Erkenntnisse gibt es beim Blick auf die Einwohnerentwicklung. Deutlich wird, dass der Bevölkerungsanteil der 25- bis 44-Jährigen und der 45- bis 64-Jährigen in Krumbach hoch ist. 3412 Einwohner sind zwischen 25 und 44 Jahre alt. 4019 sind es in der Altersgruppe zwischen 45 und 64 Jahren.

Wie haben sich die Einwohnerzahlen 2019 im Vergleich zu 2018 in den Ortsteilen entwickelt? In der Kernstadt waren es 2019 10741 Personen, 2018 waren es 10575. in Attenhausen waren es sowohl Ende 2019 als auch Ende 2018 381 Einwohner. Die Zahlen für Billenhausen: 508 (2019) und 510 (2018). Die Statistik für Edenhausen: 389 (2019) und 381 (2018). Für Hohenraunau liegen folgende Zahlen vor: 262 (2019) und 267 (2018). Und schließlich Niederraunau: 1442 (2019) und 1394 (2018).

Im statistischen Jahresbericht gibt es auch eine Übersicht über die ausländische Bevölkerung in Krumbach. Erwartungsgemäß sind Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit nach wie vor zahlenmäßig stark vertreten (744). Relativ stark ist – das würden wohl viele zunächst nicht erwarten – der Anteil von Einwohnern mit rumänischer Staatsangehörigkeit (137). Das ist auch exakt die Zahl der Syrer, die in Krumbach wohnen. Und in Krumbach leben Menschen aus sehr weit entfernten Ländern. Eine Person verzeichnet die Statistik für die Mongolei, ebenso für Mosambik.

Bei der Vorstellung der Zahlen zum Verkehrskonzept in der jüngsten Sitzung des Stadtrates war davon die Rede, dass in Krumbach mit einem weiteren Einwohnerzuwachs zu rechnen ist. Die Stadt könnte demnach im Jahr 2035 etwa 800 Einwohner mehr haben. Vom Verkehr bis hin zur Wohnraumversorgung verändern sich damit auch die Rahmenbedingungen für die Kommunalpolitik. Nicht zuletzt das ist bei der derzeitigen Kommunalwahl ein wichtiges Thema.

