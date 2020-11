17:00 Uhr

Ein Krumbacher steht an der Spitze der Polizei-Gewerkschaft

Peter Pytlik steigt vom Stellvertreter zum Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Bayern auf. Er war auch 27 Jahre im Schichtdienst tätigt.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Bayern hat einen neuen Landesvorsitzenden. Der neu gewählte Vorsitzende Peter Pytlik ( Krumbach) folgt auf Peter Schall, der coronabedingt nur im ganz kleinen Rahmen von Innenminister Joachim Herrmann verabschiedet wurde. Der neue Vorsitzende ist der bisherige Stellvertreter von Schall, der dieses Amt bereits fünf Jahre ausübte.

Der Krumbacher Pytlik war 27 Jahre im Schichtdienst tätig. Seit 2015 ist er Personalratsvorsitzender beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten.

Der Dank des Innenministers geht an Peter Pytlik

Seit Juli 2015 stand Peter Schall an der Spitze der GdP Bayern und geht jetzt nach 17 Jahren in der GdP-Landesführung in den Ruhestand. Als Ausdruck seiner Wertschätzung bedankte sich Innenminister Herrmann bei Peter Schall für die sehr angenehme, immer ehrliche und konstruktive Zusammenarbeit.

Peter Pytlik, der 61-jährige Polizeihauptkommissar und Personalratsvorsitzende beim Polizeipräsi-dium Schwaben Süd/West, führt die GdP Bayern zunächst in den Landesdelegiertentag, der für Ende 2021 geplant ist.

Pytlik war 27 Jahre im Streifendienst bei der Polizeiinspektion Mindelheim tätig, bevor er 2006 erstmals als freigestellter Personalrat zur damaligen Polizeidirektion Krumbach wechselte.

Gewerkschaft der Polizei: Neuer Chef ist bekannt für seine ruhige und sachliche Art

„Pytlik ist für seine ruhige, sachliche und besonnene Art bekannt und genießt deshalb auch in den Reihen der Politik ein hohes Ansehen. Durch seine neue Funktion als Landesvorsitzender ist Pytlik auch kraft seines Amtes Mitglied im Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei in Berlin“, heißt es in der Mitteilung der Gewerkschaft.

Alleine in Bayern vertritt er zusammen mit seiner Vorstandschaft die Belange von rund 43500 Polizeibeschäftigten. Innenminister Herrmann wünschte ihm viel Erfolg und eine glückliche Hand in seinem neuen Amt. (zg)

