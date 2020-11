vor 21 Min.

Er verhilft der Orgel in Neuburg/Kammel zu neuem Klang

Plus Die Kirchenorgel in Neuburg an der Kammel wird nun erneuert. Was Orgelbauer Martin Geßner vorhat und warum es künftig eine "außergewöhnliche Konstellation" gibt.

Von Dieter Jehle

Die Erneuerung der Kirchenorgel in Neuburg hat begonnen. Den Auftrag erhielt der Orgelbauer Martin Geßner aus Weißenhorn. Als Experte, insbesondere für elektrische Arbeiten, unterstützt ihn sein Berufskollege Christoph Keinert aus Zusmarshausen. Die beiden Orgelbauer verbringen bis Sommer nächsten Jahres viel Zeit in der Pfarrkirche „ Mariä Himmelfahrt“. Die Notwendigkeit ist für den Fachmann unumstritten. „Das Ganze dient der klanglichen Bereicherung in der Vielfalt und Mischung sowie der Klangkraft“, so Geßner.

Im Januar vergangenen Jahres hatte die Neuburger Kirchengemeinde zu einer Spendenaktion mit „Pfeifenpatenschaften“ aufgerufen. Die Sanierung und Erweiterung der Kirchenorgel ist mit rund 90.000 Euro veranschlagt. „Wir sind jetzt so weit, dass wir das Projekt starten können’“, so Pfarrer Michael Kinzl. Einige Tausend Euro fehlen aber immer noch. Der Geistliche hofft deshalb auf weitere Spenden.

Bis die neue Kirchenorgel fertig ist, wird in Neuburg eine elektrische genutzt

Die Neuburger Kirchenorgel stammt von der Orgelbauwerkstätte Maerz aus München. Sie wurde im Jahre 1901 errichtet. Bei der Erweiterung der Kirche in den Jahren 1972 bis 1974 erhielt das Instrument ein neues Gehäuse und wurde auf der damals errichteten Westempore leicht verändert. Der Spieltisch der Orgel steht unter Denkmalschutz. Laut Bistum Augsburg befindet sich das Instrument in einem technisch schlechten Zustand. Rund zwei Drittel der Pfeifen sind aus Metall, der Rest aus Holz. Der Spieltisch ist technisch verbraucht und funktioniert zu langsam. Orgelbauer Geßner hat mittlerweile das Pfeifenwerk ausgeräumt. Er spricht von rund 600 Pfeifen. „Sie sind extrem durch Kerzenruß, Staub und Weihrauch verschmutzt“, so der Experte. Ebenso wird der denkmalgeschützte Spieltisch zerlegt und überarbeitet.

Geßner spricht von einem äußerst spannenden Projekt. Die Orgel wird erweitert und alles was sich im Unterwerk, also Balg und Motor, befindet, kommt raus. In diesem Unterbau kommen zu den bisher elf Registern neun neue hinzu. Zusätzlich wird die Orgel um ein Trompetenregister mit 78 Tönen ergänzt. Dieses wird an der Rückwand der Orgel platziert. Bisher wurde die Orgel pneumatisch mit Druckluft über Membrane betrieben. „Jetzt kommt eine neue Technik dazu“, so Geßner. Die Neuburger Kirchenorgel wird also künftig „pneumatisch-elektrisch-pneumatisch“ betrieben. „Eine sehr außergewöhnliche Konstellation“, so Geßner.

Auf jeden Fall wird das Historische an der Orgel erhalten. Zudem wird die gesamte Orgel von befallenem Schimmel gereinigt. Per Knopfdruck können künftig am Spieltisch bestimmte Registerkombinationen vorprogrammiert werden. „Eine gewaltige Erleichterung für den Organisten“, so Geßner. Über die Wintermonate verrichtet er notwendige Arbeiten in seiner Werkstatt in Weißenhorn. Ab dem Frühjahr wird er dann viel Zeit vor Ort in Neuburg mit der Orgel verbringen. Auf musikalische Umrahmung müssen die Gottesdienstbesucher nicht verzichten. „Wir nutzen momentan unsere elektrische Orgel, die wir vor 15 Jahren angeschafft haben. In der Phase der Überbrückung leistet sie nun wertvolle Dienste“, so Chorleiter Wolfgang Härtl.

