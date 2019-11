Gerhard Weiß möchte Krumbacher Bürgermeister werden

Plus CSU-Politiker bestätigt entsprechende Informationen unserer Zeitung. Warum er sich zu diesem Schritt entschlossen hat.

Gerhard Weiß wird bei der Krumbacher Bürgermeisterwahl im März 2020 gegen den amtierenden Bürgermeister Hubert Fischer (Junge Wähler/Offene Liste) antreten. Der langjährige 2. Bürgermeister und CSU-Fraktionsvorsitzende bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen unserer Zeitung.

Bei der Kommunalwahl 2014 hatte die Krumbacher CSU keinen Gegenkandidaten gegen Hubert Fischer (seit 2008 im Amt) ins Rennen geschickt, Fischer blieb damals der einzige Kandidat und wurde mit 92,2 Prozent im Amt bestätigt. Diesmal dürfte die Wahl anders laufen, es zeichnet sich ab, dass es einen oder gar mehrere Gegenkandidaten für Fischer gibt. Bereits seit rund einem Jahr sucht die CSU Krumbach einen Bürgermeisterkandidaten. Unter anderem konnten sich Interessenten auf der Internetseite der Krumbacher CSU melden. Doch nach Informationen unserer Zeitung entwickelte sich die Suche nach geeigneten Kandidaten nicht einfach. Gerhard Weiß erklärte zu diesem Thema, dass sich durchaus eine Reihe von ernst zu nehmenden Kandidatinnen und Kandidaten gemeldet hätten. Doch in der Kommunalpolitik gehe es eben auch viel um Verwaltungsrecht und vergleichbare Dinge. Hier seien dann doch immer wieder auch Defizite sichtbar gewesen.

Eine Bürgermeisterkandidatur für Krumbach? Natürlich wurde da in den letzten Jahren immer wieder der Name Gerhard Weiß genannt. Doch im November 2018 sagte Weiß auf Anfrage unserer Redaktion: „Ich bin ja etwa so alt wie der amtierende Bürgermeister Fischer und schon seit 28 Jahren im Stadtrat. Ich denke, die Leute wollen jetzt als Kandidat wohl einfach mal was Jüngeres, eine wirkliche Alternative.“

Atmosphäre hat sich verändert

Doch seitdem ist ein Jahr vergangen. In Krumbach hat sich die kommunalpolitische Atmosphäre seitdem verändert und emotional zugespitzt. Die von vielen als nervige Endlosdebatte empfundene Diskussion um die Zukunft des Krumbacher Schul- und Sportzentrums steht dafür. Wer sich bei kommunalpolitisch Interessierten umhört, der hört auch immer wieder, dass Bürgermeister Fischer nicht zuletzt mit Blick auf den Ablauf dieser Diskussion nicht mehr unumstritten ist.

Weiß sagt gegenüber unserer Redaktion, dass er sich in Sachen Kandidatur nicht aufgedrängt habe. Aber er sei von der Krumbacher CSU nachhaltig gebeten worden, anzutreten. Die CSU wolle bei der Bürgermeisterwahl eine Alternative bieten. Auch aus den Reihen der Vereine und der gesamten Bevölkerung sei er wiederholt aufgefordert worden, bei der Bürgermeisterwahl anzutreten. So habe er sich am Ende doch zur Kandidatur entschlossen.

