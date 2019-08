vor 7 Min.

Hochdeutsch oder Dialekt, was soll es denn sein?

Dialekte sind bedroht. Doch aussterben wird die Mundart trotzdem nicht, versichert Dialektforscherin Edith Burkhart-Funk aus Niederraunau bei Krumbach. Wann welche Form eingesetzt wird.

Von Christof Paulus

Wohl niemand auf einem Volksfest dürfte sich „einen Literkrug Bier“ bestellen. Das liegt sicher nicht daran, dass die Gäste keinen Durst hätten. Wonach sie stattdessen verlangen, ist kein Literkrug – sondern natürlich „a Maß“. Das gilt für die Festwochen in Krumbach und Günzburg und all die anderen Volksfeste oder Feiern in der Region, in der „a Maß oder a Mass“ gängige Einheiten sind.

Dieser und viele andere bayerische oder schwäbische Ausdrücke gehören zu den Volksfesten dazu wie Bier oder Dirndl. Auch wenn viele der Besucher erst um die 20 Jahre alt sind, herrscht auf den Volksfesten ein von Mundart geprägter Umgangston. Dabei sind Dialekte, in Bayern und im Rest Deutschlands, Stück für Stück auf dem Rückzug. Edith Burkhart-Funk weiß auch, warum das so ist. Sie ist Dialektforscherin an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München und Redakteurin des Bayerischen Wörterbuchs. „Die zunehmende Mobilität verändert die Sprache der Menschen“, sagt sie. Früher hätten viele Menschen nur einen einzigen für ihren Ort typischen Dialekt gesprochen, erzählt Burkhart-Funk, die im Krumbacher Ortsteil Niederraunau wohnt. Mit Menschen aus anderen Ortschaften seien sie kaum in Kontakt gekommen – und hätten sich deshalb auch nicht mit ihnen verständigen müssen.

Heute hingegen seien Menschen und Ortschaften viel besser vernetzt, feine Unterschiede zwischen den Dialekten verschiedener Ortschaften deshalb kaum noch zu erkennen. Dieser Prozess dauere immer noch an und sei bei jungen Menschen am stärksten zu erkennen. Dazu zählen unter anderem die, die in der Stadt auf ein Gymnasium gehen. Anders sehe es bei Jugendlichen aus, die aus dem Bereich der Handwerker kommen, sagt Burkhart-Funk. Sie würden ihren Dialekt stärker einsetzen, ihn als Identifikationsfaktor nutzen.

Die Dialektforscherin hält genau das für typisch. Menschen könnten heute je nach Kontext sowohl Dialekt als auch Hochdeutsch sprechen: „Sie können zwischen verschiedenen Registern wechseln.“ Auch wenn es die kleinräumigen Sprachunterschiede von Ort zu Ort gar nicht mehr geben wird: Ganz aussterben werden die Dialekte nicht. „Es wird nie so sein, dass überall in Deutschland gleich gesprochen wird.“ Sprache unterliege allerdings einem ständigen Wandel, weshalb der Dialekt besonders in Großstädten am stärksten auf dem Rückzug sei. Dort sind die Einflüsse durch Fremdsprachen am größten, diese können auch künstlich sein. Sie stellt fest, dass auch Begriffe aus der Computersprache Einzug in den Alltag halten.

Burkhart-Funk setzt sich dafür ein, Dialekte zu erhalten. „Wie arm wäre unsere Sprache, wenn es im gesamten deutschen Sprachraum für alles jeweils nur ein Wort gäbe?“, fragt sie. Die Hochsprache schöpfe aus den Dialekten, sie sei dadurch bunter. Wichtig dafür sei, dass Lehrer und Kindergärtner sensibilisiert würden, den Dialekt zu schätzen und ihn den Kindern nicht auszutreiben. „Wenn man zu einem Kind sagt: ,Wie heißt es richtig?’ oder ,Sag es schön’, bringt man ihm damit bei, dass der Dialekt falsch oder hässlich ist“, kritisiert sie diese Art der Erziehung. Auch ärgert sie sich darüber, dass den Menschen der Wille fehle, sich gegenseitig zu verstehen.

Nach Burkhart-Funks Ansicht sollten sie weiterhin in ihrem Dialekt reden, auch wenn sie in eine fremde Region kommen. „Ein Lehrer in Schwaben kann ruhig seinen niederbayerischen Dialekt reden“, sagt sie. Immerhin habe das Vorurteil nachgelassen, dass dümmer sei, wer Dialekt rede. Um den Dialekt zu schützen, hält Burkhart-Funk auch drastische Maßnahmen für angemessen: „Ich würde mir wünschen, dass Diskriminierung aufgrund von Dialekt verboten ist.“

Sie stellt fest, dass sich Jugendliche im süddeutschen Raum häufig ein nördliches Hochdeutsch angewöhnen, da dieses ein hohes Prestige besitze. Genau dieses Prestige kann aber auch dem Bayerischen nutzen. Der Frageeinstieg „Habt’s ihr …“ und andere Ausdrücke haben sich inzwischen auch in Richtung Westen ausgebreitet, da Bayerisch ein höheres Prestige besitze als Schwäbisch. Das „Radl“ hat es derweil sogar bis zur französischen Grenze geschafft.

