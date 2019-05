vor 51 Min.

Im Ursberger Gewerbegebiet rollen bald die Bagger an

In wenigen Wochen beginnen die Erschließungsarbeiten im Areal an der B 300. Der Kreisverkehr spielt dabei eine wichtige Rolle – an dem auch bald gearbeitet wird.

Von Christian Gall

Ursberg Für die Gemeinde ist es der größte Brocken im diesjährigen Haushalt: Die Erschließung des Gewerbegebiets „südlich der B 300“ wird Ursberg rund 3,4 Millionen Euro kosten. Wie Bürgermeister Peter Walburger auf Anfrage unserer Redaktion sagte, werden die Arbeiten bald beginnen – in der 20. oder 21. Kalenderwoche, also ab dem 13. beziehungsweise 20. Mai.

Die Arbeit wird die Gemeinde länger beschäftigen – mehrere Monate sind dafür eingeplant. „Die Erschließung soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein“, sagte Walburger. Auf dem gut neun Hektar großen Areal finden dann 26 Gewerbegrundstücke Platz. Geplant ist, dass die Firmen dort bereits im Frühjahr 2020 zu bauen beginnen können.

Ein wichtiger Faktor ist dabei der neue Kreisverkehr auf der B 300, über den das Gewerbegebiet später angefahren wird. Doch schon während der Erschließung dient der Kreisverkehr als als Baustellenzufahrt. Autofahrer müssen demnach damit rechnen, auf dem Streckenabschnitt einigen Baustellenfahrzeugen zu begegnen. „Es ist allerdings nicht üblich, dass es dadurch Auswirkungen auf den Verkehr gibt“, sagte Walburger. Auch seien die Baufirmen verpflichtet, die Straße gut befahrbar zu halten – gröbere Verschmutzungen müssen sie selbst entfernen.

Kreisverkehr bei Ursberg soll bald aufblühen

Bisher erhebt sich der Kreisverkehr wenig ansehnlich über die Straße – braune Erde ist alles, was Autofahrer zu sehen bekommen. Wie der Zuständige des Staatlichen Bauamts Krumbach, Max Frank, sagt, soll sich das bald ändern: „In den kommenden Wochen wird der Kreisverkehr angesät. Wir verwenden dabei Saatgut regionaler Pflanzen, in dem viele Blühpflanzen enthalten sind.“ Diese Saatmischung verwende das Bauamt bereis seit einiger Zeit, um der Insektenwelt zu helfen.

Doch wer auf dem Kreisverkehr große Büsche oder ein Kunstwerk erwartet, wird wohl enttäuscht – das Bauamt verzichtet bewusst auf größere Pflanzen. „Das größte, was auf solche Kreisverkehre kommt, sind kleiner Büsche“, sagte Frank. Die haben den Zweck, dass Autofahrer sich nicht gegenseitig mit ihren Scheinwerfern blenden. Beim Kreisverkehr bei Ursberg ist das allerdings nicht nötig – die Erde wurde hoch genug aufgeschüttet, um einen Sichtschutz zu bieten.

Bereits mehrere Unfälle am neuen Kreisverkehr

Die Erfahrung hat das Bauamt gelehrt, auf größere Objekte auf dem Kreisverkehr zu verzichten. „Es kommt immer wieder vor, dass ein Autofahrer den direkten Weg über den Kreisverkehr nimmt“, sagt Frank. Diese Erfahrung habe er bereits an mehreren Kreisverkehren gemacht – nicht nur bei Ursberg, auch nach der Eröffnung des neuen Kreisverkehrs bei Ebershausen habe es Unfälle gegeben.

Laut dem Sachgebietsleiter für Verkehr und Verkehrserziehung der Polizeiinspektion Krumbach, Marcus Praschivka, kommt es nach dem Neubau eines Kreisverkehrs beinahe zwangsläufig zu solchen Zwischenfällen. Insgesamt vier Unfälle ereigneten sich am neuen Kreisverkehr bei Ursberg, darunter zwei schwerere Zwischenfälle: Mitte Dezember ist ein betrunkener Autofahrer in der Nacht direkt über den Kreisverkehr gefahren – der Mann wurde schwer verletzt, das Auto musste danach verschrottet werden. Am ersten März wurde ein Autofahrer von Kreisverkehr „überrascht“, wie er der Polizei später sagte – er fuhr seitlich über die Erhebung und kam schließlich auf dem angrenzenden Radweg zu stehen. „Diese beiden Fahrer waren ortskundig. Wer eine Strecke regelmäßig fährt, läuft Gefahr, zu wenig auf die Straße zu achten“, sagte Praschivka.

