Krumbach

27.10.2021

Achtung, Baustelle: Straßensperrung am Marktplatz in Krumbach

Wegen Baumaßnahmen am Gasthof Traubenbräu ist der südliche Marktplatz in Krumbach für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Mindelheimer und Nassauer Straße.

Von Annegret Döring

Wegen Baumaßnahmen am Gasthof Traubenbräu ist der südliche Marktplatz in Krumbach derzeit für den Verkehr gesperrt. Die Krumbacher sind es mittlerweile schon gewohnt, dass in den Sommermonaten der südliche Marktplatz gesperrt ist. Da finden normalerweise immer die Open-Air-Konzerte "Live am Marktplatz" statt und auch eine Bewirtung ist auf dem Platz vor dem Alten Rathaus dann möglich. Gerade erst haben sich die Bürgerinnen und Bürger wieder daran gewöhnt, den Platz wieder zur Durchfahrt nutzen zu können, da ist schon wieder zu. Die Sperrung wird nach Angaben der Stadtverwaltung bis voraussichtlich Mitte Dezember gelten. Die Umleitung erfolgt über die Mindelheimer und Nassauer Straße.

