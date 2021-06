Krumbach

06:00 Uhr

Förster planen für den Krumbacher Wald Jahrzehnte in die Zukunft

Plus Im Stadtwald in Krumbach läuft der Umbau des Waldes. Was im neuen Forstwirtschaftsplan steht und wie viele Baumarten die Stadträte beim Rundgang entdeckt haben.

Von Angelika Stalla

Worte voll des Lobes erklangen im Sitzungssaal des Krumbacher Rathauses. Dabei ging es nicht um eine Ehrung oder Ähnliches. Nein, der Wald, gebeutelt von Klimawandel, Borkenkäfer und Sturmschäden, stand im Mittelpunkt. Doch ein externer Forstsachverständiger und Vertreter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten waren sich einig: Der Krumbacher Stadtwald ist auch innerhalb Mittelschwabens „gelobtes Land“. Wie sich der Stadtwald entwickelt hat und wie es weitergehen soll, wurde später Vertretern des Stadtrates bei einem Ortstermin im Stadtforst erläutert.

Themen folgen