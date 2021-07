Franziska Lachmann und ein Leben zwischen Krumbach und Buenos Aires

Plus Franziska Lachmann aus Krumbach ist vielen weniger bekannt als ihre Schwester Hedwig. Ihr Leben zwischen zwei Kontinenten steht für die Brüche der Geschichte.

Sie starb 1947 weit entfernt von ihrer deutschen Heimat, in Buenos Aires/Argentinien. Doch das Leben von Franziska Lachmann (1874 bis 1947) ist auf eine intensive Weise mit Krumbach verbunden. Weniger bekannt als ihre Schwester, die Lyrikerin Hedwig Lachmann, hat auch Franziska Lachmann bleibende Akzente gesetzt. Eine Krumbacher Gedichtesammlung spielt dabei eine tragende Rolle. In einem umfassenden Projekt greifen das Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium und der Heimatverein Krumbach jetzt dieses Thema auf.