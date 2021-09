Max Welcker: Aus den Trümmern Augsburgs kam er nach Krumbach

Plus Max Welcker hat Krumbach musikalisch auf eine maßgebliche Weise geprägt. Eine besondere Verbindung hatte er auch zur Faschingsgilde Schlorper.

Wir schreiben das Jahr 1954. Wir befinden uns im Krumbacher Stadtsaal. 150 Musiker, darunter die Mitglieder des Liederkranzes Krumbach, stehen vor uns. Und alle diese Mitwirkenden warten nur auf ein einziges Zeichen ihres Chefs: dem Chorleiter Max Welcker. Welcker – er war in den Nachkriegsjahren eine prägende Persönlichkeit in Krumbach.